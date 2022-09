Saale Bulls: Spielplan der Eishockey-Oberliga 2022/23

Der Finne Tatu Vihavainen stürmt auch in der Saison 2022/23 wieder für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord.

Halle (Saale)/MZ - Am 23. September 2022 startete die Saison 2022/23 in der Eishockey-Oberliga Nord für die Saale Bulls. Die Hauptrunde endet am 5. März 2023 für Halle auswärts bei den Crocodiles Hamburg.

Das Ziel der Mannschaft des neuen Trainers Marius Riedel ist klar definiert: Erst der Einzug in die Playoffs, dann der Aufstieg in die DEL2. Wir zeigen alle Ansetzungen und Ergebnisse der Mannschaft aus Halle im Überblick.

Eishockey-Oberliga Nord 2022/23: Spielplan der Saale Bulls (Hauptrunde)

23.9., 19 Uhr: Herner EV - Saale Bulls 5:4

25.9., 15 Uhr: Saale Bulls - Tilburg Trappers 5:4

30.9., 20 Uhr: Hannover Indians - Saale Bulls

2.10., 15 Uhr: Saale Bulls - Black Dragons Erfurt

4.10., 19 Uhr: Saale Bulls - Hammer Eisbären

7.10., 20 Uhr: Hannover Scorpions - Saale Bulls

9.10., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Herforder EV

14.10., 20 Uhr: Icefighters Leipzig - Saale Bulls

16.10., 18.15 Uhr: Saale Bulls - EG Diez-Limburg

18.10., 19 Uhr: Saale Bulls - Herner EV

21.10., 20 Uhr: Hammer Eisbären - Saale Bulls

23.10., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Füchse Duisburg

25.10., 20 Uhr: Füchse Duisburg - Saale Bulls

28.10., 19.30 Uhr: Krefelder EV - Saale Bulls

30.10., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Moskitos Essen

2.11., 20 Uhr: Moskitos Essen - Saale Bulls

4.11., 20 Uhr: Saale Bulls - Crocodiles Hamburg

6.11., 19 Uhr: Rostock Piranhas - Saale Bulls

9.11., 20 Uhr: Tilburg Trappers - Saale Bulls

15.11., 19.30 Uhr: Crocodiles Hamburg - Saale Bulls

18.11., 20 Uhr: Black Dragons Erfurt - Saale Bulls

25.11., 20 Uhr: Saale Bulls - Hannover Scorpions

27.11., 18 Uhr: Herforder EV - Saale Bulls

29.11. 19 Uhr: Saale Bulls - Rostock Piranhas

2.12., 20 Uhr: Saale Bulls - Icefighters Leipzig

4.12., 18 Uhr: EG Diez-Limburg - Saale Bulls

6.12., 19 Uhr: Saale Bulls - Krefelder EV

9.12., 20 Uhr: Herner EV - Saale Bulls

11.12., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Tilburg Trappers

16.12., 20 Uhr: Hannover Indians - Saale Bulls

18.12., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Black Dragons Erfurt

20.12., 19 Uhr: Saale Bulls - Herforder EV

23.12., 20 Uhr: Hammer Eisbären - Saale Bulls

26.12., 19 Uhr: Saale Bulls - EG Diez-Limburg

28.12., 20 Uhr: Icefighters Leipzig - Saale Bulls

3.1., 19 Uhr: Saale Bulls - Füchse Duisburg

6.1., 19.30 Uhr: Krefelder EV - Saale Bulls

8.1., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Moskitos Essen

10.1., 20 Uhr: Hannover Scorpions - Saale Bulls

13.1., 20 Uhr: Saale Bulls - Krefelder EV

15.1., 18.30 Uhr: Moskitos Essen - Saale Bulls

20.1., 20 Uhr: Rostock Piranhas - Saale Bulls

22.1., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Crocodiles Hamburg

27.1., 20 Uhr: Saale Bulls - Herner EV

29.1., 15 Uhr: Tilburg Trappers - Saale Bulls

3.2., 20 Uhr: Black Dragons Erfurt - Saale Bulls

5.2., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Hannover Indians

7.2., 20 Uhr: Füchse Duisburg - Saale Bulls

10.2., 20.30 Uhr: Herfoder EV - Saale Bulls

17.2., 20 Uhr: EG Diez-Limburg - Saale Bulls

19.2., 18.15 Uhr: Saale Bulls - Icefighters Leipzig

24.2., 20 Uhr: Saale Bulls - Hammer Eisbären

3.3., 20 Uhr: Saale Bulls - Rostock Piranhas

5.3., 18 Uhr: Crocodiles Hamburg - Saale Bulls



n.O. = nach Overtime

n.P. = nach Penaltyschießen