„Gruselige“ Saale Bulls feiern lockeren Heimsieg

Halle (Saale)/MZ - Perfektes Wochenende für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord: Nach dem 7:0-Sieg am Freitagabend bei Schlusslicht Krefeld ließ der Meister am Sonntag den zweiten Sieg folgen. Beim 6:2-Heimerfolg gegen die Moskitos Essen zeigte sich Halle erneut torhungrig.

Matias Vartinen traf doppelt, auch Mathieu Tousignant, Lukas Valasek, Tatu Vihavainen und Sergej Stas ließen die Fans im Sparkassen-Eisdom mit ihren Treffern jubeln. Nach 19 torlosen Minuten brach Tousignant den Bann, die Bulls zogen dann auf 3:0 davon und gaben den Vorsprung nie mehr aus der Hand.

Gegen Essen waren die Saale Bulls in speziellen Halloween-Trikots aufgelaufen. Gruselig wurde es dann aber nur für den chancenlosen Gegner.