Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) am Sonntag 3:8 (2:3) getrennt.

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

Gleichstand. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tim Luca Deckner schoss und traf in der 14. Spielminute zum zweiten Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Brenzlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter traf in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richter den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ramo, Ehsas, Tobor, Deckner, Ahmetxhekaj, Ghriwati, Shoshaj, Rashiti, Alhammoud (35. Alabud), Abdullah

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Kunze, Keiling (75. Bruckauf), Putzer, Kitze, Richter, Jaskula, Büttner, Senderak, Heine (46. Ehret)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20