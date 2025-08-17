Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Lützen überlegene zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (2:0) gingen sie vom Platz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Dimitrios-Dionisios Weibezahl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Seyfarth, Weibezahl (90. Heidler), Burkhardt (66. Stolze), Mehlig, Jurke, Kuballa (66. Schmidt), Roßner, Schumann (46. Bakhet), Kusch

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Putzer, Tober, Staude (86. Laufer), Neidhold, Nadolny, Meyer, Lehmann (46. Burau), Weiß, Nadolny

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35