Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Minute 3 JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und Sportring Mücheln (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner traf in Spielminute 14 noch einmal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in Minute 81 ein weiteres Mal. Gefährlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:7 aus. Richter schoss und traf in Minute 87 zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richter den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Deckner, Ehsas, Shoshaj, Abdullah, Tobor, Alhammoud (35. Alabud), Ghriwati, Ramo, Rashiti, Ahmetxhekaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Richter, Kitze, Senderak, Jaskula, Büttner, Heine (46. Ehret), Putzer, Keiling (75. Bruckauf), Kunze

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20