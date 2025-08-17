Der SV Merseburg 99 errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Döllnitz durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor konnten die Merseburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ismail Alsaleh den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SV Merseburg 99 – Minute 74

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (82.). Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Geisler, Alhussein Alramadan, Ryll, Kersten (76. Meyer), Daoud (76. Hoffmann), Rabe (72. Reci), Herashchenko, Ahmad (63. Idrizovic), Bohm (72. Alsaleh), Pietrzak

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Seifert, Schumacher (80. Mauder), Voigt (63. Mehlhose), Lizon, Ofiara, Eckert, Harmatha, Trisch, Querfeld

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37