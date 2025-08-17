Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:1 (2:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Langendorf/Zorbau souveräne neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz führt mit 2:0 – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kämpfe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Zeitzer gesichert. Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger (69. Ivanovski), Medovkin (58. Pfützner), Eckardt (46. Müller), Rolke, Michel, Rothe, Schubert (46. Flesch), Reiche, Thäle, Kämpfe

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Keil, Konietzka (79. Sittner), Heil, Petersen (34. Pydde), Gontscharow (85. Richter), Ostermann, Vorwerk, Panser, Linke, Rößler

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33