Der SV Merseburg 99 erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Hendryk Kersten mit einem Strafstoß für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde das zweite Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Minute 74: SV Merseburg 99 baut Führung auf 2:0 aus

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (82.). Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ahmad (63. Idrizovic), Geisler, Herashchenko, Bohm (72. Alsaleh), Alhussein Alramadan, Kersten (76. Meyer), Pietrzak, Rabe (72. Reci), Ryll, Daoud (76. Hoffmann)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara, Seifert, Voigt (63. Mehlhose), Querfeld, Lizon, Bültermann, Trisch, Schumacher (80. Mauder), Harmatha, Eckert

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37