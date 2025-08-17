Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat das Team von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Lützen untergebracht.

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

38. Minute: SV Mertendorf baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. steckte einmal Gelb ein. Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Weibezahl den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Mertendorfer aber nicht mehr einholen. Die Mertendorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl (90. Heidler), Mehlig, Seyfarth, Schade, Kusch, Burkhardt (66. Stolze), Jurke, Schumann (46. Bakhet), Kuballa (66. Schmidt), Roßner

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Nadolny, Meyer, Neidhold, Tober, Staude (86. Laufer), Lehmann (46. Burau), Hristov, Putzer, Nadolny

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35