Für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

39. Minute 1. FC Lok Stendal und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1.FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Halle den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Sangerhausen sicherte (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Schulze, Vinzelberg, Lohmann (59. Mohamed), Lauck, Stoll (38. Korbani), Ziekau (59. Völzke), Lagemann (71. Bordizhenko), Wolff (82. Koshyk), Meinelt, Braunschweig

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Pfaff (70. Schoder), Bühling, Grenzebach, Buchhorn, Lange, Halle, Schütz, Ehrich (80. Zarkua), Bärwolf, Ruppe (74. Nicolai)

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46