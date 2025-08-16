weather wolkig
  4. HFC gegen Augsburg: Als der Hallesche FC im DFB-Pokal weiterkam

Vor Kracher gegen Augsburg Tretschok, Klippel und El-Helwe: So kam der Hallesche FC in der Vergangenheit dreimal im DFB-Pokal weiter

Der Hallesche FC hofft vor dem DFB-Pokal-Duell mit Augsburg an diesem Sonntag auf eine Sensation. Wie in der Vergangenheit der Sprung in die zweite Runde gelang.

Von Fabian Wölfling 16.08.2025, 12:00
2016 feierte der HFC seinen bis dato letzten Sieg im DFB-Pokal.
2016 feierte der HFC seinen bis dato letzten Sieg im DFB-Pokal. (Foto: Imago/Viadata)

Halle/MZ - Ruhmreich ist die Historie des Halleschen FC im DFB-Pokal nicht. Seite der Wiedervereinigung hat der Fußball-Traditionsverein 13-mal teilgenommen – zehnmal waren bereits nach dem ersten Spiel sämtliche Pokalträume ausgeträumt. Vor dem Duell mit Bundesligist FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) gibt es aber auch Mutmacher für den Regionalligisten. Die MZ hat sich ins Archiv gewagt und blickt zurück auf die drei Erstrunden-Siege des HFC.