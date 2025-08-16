Der Hallesche FC hofft vor dem DFB-Pokal-Duell mit Augsburg an diesem Sonntag auf eine Sensation. Wie in der Vergangenheit der Sprung in die zweite Runde gelang.

Tretschok, Klippel und El-Helwe: So kam der Hallesche FC in der Vergangenheit dreimal im DFB-Pokal weiter

2016 feierte der HFC seinen bis dato letzten Sieg im DFB-Pokal.

Halle/MZ - Ruhmreich ist die Historie des Halleschen FC im DFB-Pokal nicht. Seite der Wiedervereinigung hat der Fußball-Traditionsverein 13-mal teilgenommen – zehnmal waren bereits nach dem ersten Spiel sämtliche Pokalträume ausgeträumt. Vor dem Duell mit Bundesligist FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) gibt es aber auch Mutmacher für den Regionalligisten. Die MZ hat sich ins Archiv gewagt und blickt zurück auf die drei Erstrunden-Siege des HFC.