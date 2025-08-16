weather wolkig
  4. Er weiß, wie sich ein DFB-Pokalfinale anfühlt: Niclas Stierlin träumt von einer Sensation mit dem Halleschen FC

Niclas Stierlin hat gute Erinnerungen an die DFB-Pokalwettbewerbe. Warum er sich mit dem Halleschen FC Chancen gegen Bundesligist Augsburg ausrechnet.

16.08.2025, 09:56
NIclas Stierlin träumt von einer DFB-Pokalsensation mit dem HFC. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ/TG. - Wer erinnert sich nicht an Alemannia Aachen im Jahr 2004? Oder an den 1. FC Saarbrücken 2024, oder Arminia Bielefeld vor wenigen Monaten? DFB-Pokalreisen unterklassiger Klubs bis ins Halbfinale oder Endspiel schaffen Erinnerungen für die Ewigkeit.