Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Lok Aschersleben fuhr die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 57

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch, R. F. Abel, Riemenschneider, Knochen (59. Strauchmann), Mai (39. Parete), L. Abel (46. Ahrends), Munzke (75. Henk), F. C. Schmidt, Zelle (37. N. Schmidt), Schipp

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko, Block, Gurr, Böckler, Ivanchenko (40. Fricke), Stopin, Breyer, Göring, Miroshnichenko, Scherf

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45