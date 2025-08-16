Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am vergangenen Samstag war die SG Wippertal (flex) gegenüber der Turbine Halle II machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Mansfelder revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Julius Randhahn erzielt.

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II musste zweimal Gelb hinnehmen. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nur drei Spielminuten darauf konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Vondran (87. Klötzer), Kaiser (84. Hedlich), Kindeleit, Heidler, Sturm (72. Thomas), Apelt, Porth, Schinke, Randhahn

Turbine Halle II: Frehse – Natusch, Nwanevu, Zaeske, Heidelberger, Dichtl, Förster, Kerscher, Neumann, Herz (46. Nwancha), Hildebrandt

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40