Trotz der Niederlage gegen Bundesligist Augsburg wird HFC-Kapitän Niklas Landgraf im DFB-Pokal zum Spieler des Spiels gewählt. Was er zu der Auszeichnung sagt.

Niklas Landgraf (r.) wurde nach dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg zum Spieler des Spiels gekührt.

Halle/MZ/TG. - Das Objekt der Begierde, eine etwa 15, 20 Zentimeter hohe Glaspokal in grüner DFB-Pokal-Optik, verstaute Niklas Landgraf am Sonntagabend schnell in der Kabine. Statt sich nach dem Erstrundenduell gegen den FC Augsburg der Trophäe als Spieler des Spiels hinzugeben, suchte der Kapitän des Halleschen FC auf der Tribüne seine Familie auf. Die individuelle Auszeichnung, die Landgraf wie bereits im Vorjahr erhalten hatte, widmete er anderen.