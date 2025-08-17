Der Hallesche FC zeigt gegen den FC Augsburg lange Zeit gute Gegenwehr, ein umstrittenes Tor leitet dann aber die Niederlage ein. Was zusätzlich schmerzt.

War das Führungstor regulär? Der HFC scheitert im DFB-Pokal an Bundesligist Augsburg um Startrainer Sandro Wagner

War der Ball im Aus? Das Augsburger 1:0 zählte.

Halle/MZ - Am Ende kippte dieser DFB-Pokal-Abend, der magisch werden sollte, ins tragische. Elias Lorenz, der Mann, der den Halleschen FC im Mai in den Wettbewerb geköpft hatte, lag auf dem Boden, wahrscheinlich schwer verletzt. Der Glaube, den FC Augsburg schocken zu können, war da bereits zerschmettert. 0:2 verlor der Fußball-Regionalligist am Sonntagabend das Heimspiel, obwohl er lange stark Widerstand geleistet hatte.