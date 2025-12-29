weather gefrierenderregen
  4. Vertrag des Routiniers läuft aus: Bleibt Jan Löhmannsröben beim HFC? Dann fällt die Entscheidung

Im April wird Jan Löhmannsröben 35 Jahre alt, im Sommer endet sein Vertrag beim HFC. Warum Führungsspieler und Verein zueinander finden könnten.

Von Fabian Wölfling 29.12.2025, 16:00
Jan Löhmannsröben (r.) gehört zu den fleißigsten Zweikämpfern der Regionalliga Nordost.
Halle/MZ - Hin und wieder bekommt Jan Löhmannsröben schon jetzt ein kleines Bonbon. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC ist seit mehr als 15 Jahren im Profifußball unterwegs, als „Traktor“ ­– Selbstbezeichnung - pflügt er über die Rasenflächen der Nation.