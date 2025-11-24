Jan Löhmannsröben sollte das Spiel beim Halleschen FC als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive dirigieren. Die Rolle füllte er in Jena stark aus. Was der Anführer jetzt fordert.

"Traktor" Löhmannsröben glänzt beim HFC in neuer, alter Rolle: Welche Idee von Trainer Schröder voll auf ging

Jan Löhmansröben ging beim HFC im Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena (1:1) als Kapitän und Organisator nach vorne und hinten voran.

Jena/MZ - Jan Löhmannsröben ist in Brandenburg groß geworden, in einem Bundesland, das wirtschaftlich von Landwirtschaft geprägt ist. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum der Routinier des Halleschen FC, wenn er auf sich selbst als Fußballer zu sprechen kommt, so oft auf die Metapher des Traktors zurückgreift.