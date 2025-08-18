Augsburgs Trainer schwärmt Duell im DFB-Pokal: Was Startrainer Sandro Wagner dem HFC in dieser Saison zutraut
Der neue Augsburger Trainer erlebte beim Bundesligisten einen gelungen Einstieg. Was ihm und seinen Spielern beim HFC im Umfeld und sportlich imponierten.
18.08.2025, 14:00
Halle/MZ - Einmal das DFB-Pokal-Starterpaket bitte! Leidenschaftliche Fans, ein ausverkauftes Haus, gute Bedingungen für die eigene Mannschaft und ein Gegner, der sie ordentlich fordert – aber schief gehen soll es bitte nicht. Sandro Wagner erlebte sein Debüt als Cheftrainer des FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC und die Partie kam seiner Idealvorstellung nahe.