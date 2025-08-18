Der neue Augsburger Trainer erlebte beim Bundesligisten einen gelungen Einstieg. Was ihm und seinen Spielern beim HFC im Umfeld und sportlich imponierten.

Duell im DFB-Pokal: Was Startrainer Sandro Wagner dem HFC in dieser Saison zutraut

Sandro Wagner konnte nach seinem Debüt als Augsburger Trainer und dem 2:0-Sieg beim Halleschen FC lachen.

Halle/MZ - Einmal das DFB-Pokal-Starterpaket bitte! Leidenschaftliche Fans, ein ausverkauftes Haus, gute Bedingungen für die eigene Mannschaft und ein Gegner, der sie ordentlich fordert ­– aber schief gehen soll es bitte nicht. Sandro Wagner erlebte sein Debüt als Cheftrainer des FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC und die Partie kam seiner Idealvorstellung nahe.