Verletzung im DFB-Pokal gegen FC augsburg Lorenz meldet sich nach Schock-Verletzung zu Wort: Das sagt das HFC-Eigengewächs nach der Diagnose Kreuzbandriss

Der Mittelfeldmann hatte die Qualifikation am DFB-Pokal durch sein Tor im Landespokal-Finale erst ermöglicht. Nun wird er dem HFC über Monate nach seiner Verletzung im Spiel gegen den FC Augsburg fehlen. Was er zu dem schweren Rückschlag sagt.