Verletzung im DFB-Pokal gegen FC augsburg Lorenz meldet sich nach Schock-Verletzung zu Wort: Das sagt das HFC-Eigengewächs nach der Diagnose Kreuzbandriss
Der Mittelfeldmann hatte die Qualifikation am DFB-Pokal durch sein Tor im Landespokal-Finale erst ermöglicht. Nun wird er dem HFC über Monate nach seiner Verletzung im Spiel gegen den FC Augsburg fehlen. Was er zu dem schweren Rückschlag sagt.
Halle/MZ/Cki - Der Hallesche FC verkaufte sich beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg am Sonntag teuer. Vor 14.000 Zuschauern erlebte der Fußball-Regionalligist einen gelungenen Abend – wäre da nicht die schwere Verletzung von Elias Lorenz gewesen.