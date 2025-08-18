weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Verletzung Im DFB-Pokal Gegen FC Augsburg: Lorenz meldet sich nach Schock-Verletzung zu Wort: Das sagt das HFC-Eigengewächs nach der Diagnose Kreuzbandriss

Verletzung im DFB-Pokal gegen FC augsburg Lorenz meldet sich nach Schock-Verletzung zu Wort: Das sagt das HFC-Eigengewächs nach der Diagnose Kreuzbandriss 

Der Mittelfeldmann hatte die Qualifikation am DFB-Pokal durch sein Tor im Landespokal-Finale erst ermöglicht. Nun wird er dem HFC über Monate nach seiner Verletzung im Spiel gegen den FC Augsburg fehlen. Was er zu dem schweren Rückschlag sagt.

Aktualisiert: 18.08.2025, 14:49
Bei Elias Lorenz (M.) bestätigte sich am Montag die schlimme Diagnose Kreuzbandriss.
Bei Elias Lorenz (M.) bestätigte sich am Montag die schlimme Diagnose Kreuzbandriss. Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ/Cki - Der Hallesche FC verkaufte sich beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg am Sonntag teuer. Vor 14.000 Zuschauern erlebte der Fußball-Regionalligist einen gelungenen Abend – wäre da nicht die schwere Verletzung von Elias Lorenz gewesen.