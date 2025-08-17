Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tim Luca Deckner traf in Spielminute 14 ein weiteres Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Eine echte Bedrohung stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter schoss und traf in der 87. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Schon eine Minute darauf konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ahmetxhekaj, Shoshaj, Alhammoud (35. Alabud), Ghriwati, Ramo, Abdullah, Tobor, Rashiti, Ehsas, Deckner

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Kunze, Senderak, Richter, Hellfayer, Heine (46. Ehret), Kitze, Keiling (75. Bruckauf), Putzer, Jaskula

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20