Der SV Merseburg 99 errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SV Merseburg 99 – 74. Minute

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (82.). Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Geisler, Herashchenko, Ryll, Pietrzak, Alhussein Alramadan, Rabe (72. Reci), Ahmad (63. Idrizovic), Bohm (72. Alsaleh), Kersten (76. Meyer), Daoud (76. Hoffmann)

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (63. Mehlhose), Harmatha, Seifert, Bültermann, Trisch, Querfeld, Lizon, Ofiara, Eckert, Schumacher (80. Mauder)

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37