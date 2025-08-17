Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem überragenden 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Langendorf/Zorbau überlegene neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 14 schoss Paul Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz führt nach 36 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:1 zu erweitern (90.). Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger (69. Ivanovski), Michel, Medovkin (58. Pfützner), Reiche, Rolke, Thäle, Schubert (46. Flesch), Kämpfe, Eckardt (46. Müller), Rothe

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Konietzka (79. Sittner), Linke, Panser, Heil, Gontscharow (85. Richter), Petersen (34. Pydde), Keil, Ostermann, Rößler, Vorwerk

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33