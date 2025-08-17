Eine herbe Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Luca Deckner schoss und traf in der 14. Minute zum zweiten Mal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann gelang es den JSGern, die Dominanz der Müchelner nochmal herauszufordern. Deckner traf in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter traf in der 87. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Deckner, Ahmetxhekaj, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas, Abdullah, Ramo, Shoshaj, Tobor, Ghriwati, Rashiti

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Richter, Senderak, Büttner, Keiling (75. Bruckauf), Putzer, Kitze, Heine (46. Ehret), Jaskula, Kunze, Hellfayer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20