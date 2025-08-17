Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Duell mit der TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

In Minute 20 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Emir Redzhebov den Ball ins Netz (26.).

SV Großgräfendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 26. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Das rettende Tor für den SV Großgräfendorf fiel 28 Minuten nach der Pause, als Konstantin Goldschmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Lauchstädter Team erzielte (73.). Die Lauchstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Tietze (31. Zänker), Nehrkorn (42. Marggraf), Meyer, Bunzel (31. Weniger), Ernst, Hofmann, Geier (31. Wolf), Werner, Goldschmidt

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Knabe (68. Schulze), Schulze, Ouedraogo (36. Reso), Ölmez, Moussa Diop, Hajrizaj, Redzhebov, Abo Zamr, Löbel

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40