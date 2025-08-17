Dem SV Merseburg 99 gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die SG Döllnitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde das zweite Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (82.). Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Rabe (72. Reci), Ahmad (63. Idrizovic), Bohm (72. Alsaleh), Pietrzak, Geisler, Alhussein Alramadan, Herashchenko, Ryll, Kersten (76. Meyer), Daoud (76. Hoffmann)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Eckert, Lizon, Querfeld, Schumacher (80. Mauder), Trisch, Seifert, Ofiara, Bültermann, Voigt (63. Mehlhose)

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37