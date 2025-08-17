Der Hallesche FC muss wahrscheinlich monatelang auf Elias Lorenz verzichten. Der Youngster verletzte sich im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Welche erste Diagnose es gibt.

Diese bittere Befürchtung gibt es: HFC-Durchstarter Elias Lorenz verletzt sich im DFB-Pokalspiel gegen Augsburg

Halle/MZ/FAB - Elias Lorenz war voller Zuversicht gewesen: „Ich sehe Augsburg als normalen Gegner. Wir müssen mit der Einstellung reingehen, dass wir sie raushauen“, hatte das Talent des Halleschen FC vor dem Pokalkracher gegen den FC Augsburg gesagt. Am Ende verlor der HFC in der ersten Runde aber mit 0:2 - und er hat sehr wahrscheinlich auch noch Elias Lorenz für sehr lange Zeit verloren.