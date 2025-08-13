Elias Lorenz kämpft beim HFC gegen namhafte Konkurrenz um Einsatzzeiten. Vor dem Kracher gegen Augsburg hat sich der Pokalheld empfohlen. Wie es der Hallenser über den Umweg FCM zum Profivertrag beim HFC schaffte.

Pokalheld des HFC: Dieses Tattoo soll Elias Lorenz auch gegen Augsburg Glück bringen

Elias Lorenz köpfte den HFC mit seinem Tor in den DFB-Pokal.

Halle/MZ - Für die aufgeregten Viertklässler der Wittekind-Grundschule konnte es in diesem Moment keinen größeren Star geben. Sie umringten Elias Lorenz als wäre der Fußballprofi des Halleschen FC Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Der 19-Jährige war nach absolvierter Trainingseinheit minutenlang damit beschäftigt auf T-Shirts, Kappen und Rucksäcke zu unterschreiben.