Hallenser lebt seinen Traum Pokalheld des HFC: Dieses Tattoo soll Elias Lorenz auch gegen Augsburg Glück bringen
Elias Lorenz kämpft beim HFC gegen namhafte Konkurrenz um Einsatzzeiten. Vor dem Kracher gegen Augsburg hat sich der Pokalheld empfohlen. Wie es der Hallenser über den Umweg FCM zum Profivertrag beim HFC schaffte.
13.08.2025, 16:00
Halle/MZ - Für die aufgeregten Viertklässler der Wittekind-Grundschule konnte es in diesem Moment keinen größeren Star geben. Sie umringten Elias Lorenz als wäre der Fußballprofi des Halleschen FC Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Der 19-Jährige war nach absolvierter Trainingseinheit minutenlang damit beschäftigt auf T-Shirts, Kappen und Rucksäcke zu unterschreiben.