Am Montag soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die eine Reform der Regionalliga umsetzen soll. Das Ziel: Meister müssen aufsteigen. Sandro Wagner positioniert sich eindeutig.

Halle/MZ/FAB - Sandro Wagner weiß, wovon er spricht. Bevor der meinungstarke Ex-Profi als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeitete, bevor er das Traineramt beim FC Augsburg übernahm, war er Coach der Spielvereinigung Unterhaching. Mit der stieg er 2023 in die dritte Liga auf - musste auf dem Weg aber Energie Cottbus als Meister der Regionalliga Nordost in der Relegation aus dem Weg räumen.