Signifikant unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Dölau am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste sein Team bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Dölau beobachten.

Spieler Nummer 9 traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz.

Minute 34: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Müller, Scharschuh, Ruppe (82. Forisch), Neutag (10. Möhwald), Wendt (82. Alali), Seidel, Rosenheinrich (26. Kappen), Schröder, Preuß (64. Zeug)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Nietschmann (46. Khalel), Junghardt, Kaplanidis (42. Ecke), Tyfko (28. Klein), Henze (46. Riedel)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35