Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der SV Union Heyrothsberge am Sonntag nicht, als sie sich vor 34 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MTV 1887 Welsleben verabschieden musste.

SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dirk Hoffmann. Der Trainer von Heyrothsberge musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

Jan Luca Filax traf für den MTV 1887 Welsleben in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge liegt 0:2 im Rückstand – 47. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Felter, Ziemann, Sensenschmidt, Montag, Hanke, Irps (32. Hrachowitz), Ursu, Hobohm, Kadriu

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Bernau (46. Gloria), Brych (36. Holm), Wagner, Filax, Marx, Hellige, Richter, Al-Alwan, Löbel, Brych

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34