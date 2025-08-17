Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II in der Auseinandersetzung gegen den SV Plötzkau 1921 vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

SG Sargstedt / Germania HBS II hinkt 0:2 hinterher – 42. Minute

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Rheinschmitt (35. Kühnau), Hotopp (27. Henning), Abazid, Michl, Holstein, Hartmann (74. Schindler), Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Camara

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf, Gelbke, Fricke, Popp, Meißner (46. Radicke), Küstermann, Fischer, Fütz, Wenzel (76. Häckert), Querfurt

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40