Auch wenn es nur 30 Minuten waren: Thomas Müller kann bei seinem ersten Einsatz für die Vancouver Whitecaps überzeugen und wird bejubelt. Der Schiedsrichter verhindert ein noch erfolgreicheres Debüt.

Vancouver - Ein Gegentor in der Nachspielzeit hat die Premiere von Ex-Fußballnationalspieler Thomas Müller für die Vancouver Whitecaps verdorben. Der Weltmeister von 2014 kam bei seinem knapp 30-minütigen Debüt-Einsatz für die Kanadier gegen Houston Dynamo FC in der nordamerikanischen Major League Soccer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der langjährige Bayern-Star hatte kurz nach seiner Einwechslung zum vermeintlichen 2:0 getroffen, wegen einer Abseitsposition wurde der Treffer aber nicht gegeben.

Müller war unter großem Jubel der 26.031 Zuschauer nach 61 Minuten eingewechselt und von seinen Teamkollegen umgehend als Anspielstation gesucht worden. Nach zwei Minuten auf dem Kunstrasen in Vancouver entzückte er die Fans erneut: Ein fulminanter Schuss des Offensivspielers landete im gegnerischen Tor. Schiedsrichter Jon Freemon verweigerte dem Treffer allerdings die Anerkennung.

Müller verteilt Bälle und gibt Kommandos

Gekonnt verteilte Müller die Bälle und setzte seine Teamkollegen in Szene. Er gab Kommandos und tauchte einige Male gefährlich im Gäste-Strafraum auf. Auch in der Defensive half er aus. Für seinen Einsatz gab es immer wieder Applaus von den Anhängern.

Die Whitecaps verpassten es im weiteren Verlauf, den zweiten Treffer zu erzielen - und wurden am Ende bitter bestraft: Artur glich in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand aus. Die Führung für Vancouver hatte Brian White per Foulelfmeter bereits nach sechs Minuten erzielt.

Whitecaps weiter auf Playoffs-Kurs

Mit 46 Punkten liegt Vancouver auf Platz drei in der Western Conference und auf direktem Kurs in die Playoffs. Am kommenden Samstag (Ortszeit) geht es für die Whitecaps in der MLS gegen St. Louis weiter.