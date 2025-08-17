Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

0:2 – SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz klar gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Dirk Hoffmann. Der Trainer von Heyrothsberge musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

Jan Luca Filax traf für den MTV 1887 Welsleben in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge hinkt 0:2 hinterher – Minute 47

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Fynn-Luca Wagner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (47.). In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Hanke, Karmrodt, Ziemann, Felter, Kadriu, Ursu, Irps (32. Hrachowitz), Sensenschmidt, Hobohm

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Löbel, Richter, Wagner, Bernau (46. Gloria), Brych, Filax, Brych (36. Holm), Marx, Hellige, Al-Alwan

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34