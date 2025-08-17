Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Sonntag hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Nietleben und Dölau ist mit einer klaren 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 9 (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 34. Minute nach. Wieder war Spieler Nummer 9 der Torschütze.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Darnell Zeug kam rein für Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Neutag (10. Möhwald), Seidel, Ruppe (82. Forisch), Scharschuh, Preuß (64. Zeug), Schröder, Rosenheinrich (26. Kappen), Wendt (82. Alali), Müller

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (42. Ecke), Junghardt, Junghahn, Nietschmann (46. Khalel), Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35