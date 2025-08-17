Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 4:3 (3:2)-Heimsieg über den Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

In Minute 11 schoss Max Ziesing das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode führt in Minute 13 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nur fünf Minuten darauf konnte Wayne Odhiambo Beti (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Elf erzielen (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Rosplesch (66. Brauns), Nowak, Meyer (46. Zweckinger), Jackisch (73. Hartrampf), Gabriel, Fischer (83. Beyer), Melms, Elsner, Ziesing (85. Schiersch), Beti

Nienburg: Schumann – Kahlo (53. Kasties), Brett, Lorenz, Rosenberger, Schneider, Stöhr, Ziebell, Lindner (38. Haisch), Schielke (60. Kinzelt), Rückriem

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68