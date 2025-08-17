In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Oliver Holländer hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Michalek den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Göricke (30. Ritter), Wolf, Filluhn, Steer, Kopke, Tuchen, Klatt, Nolte, Stodolka (23. Haloum)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Truong (61. Mohammed), Ahmed (54. Michalek), Thürnagel, Diener (61. Abou Rawash), Lang, Schütz, Chwoika, Krühne-Ploetz, Berisha, Kreuter (74. Ellebrecht)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40