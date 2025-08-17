Ein 5:5 (2:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Hassan Abdi Abdiwahaab den Ball ins Netz (30.).

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen Union 1861 Schönebeck – 30. Minute

Gleichstand. Die Schönebecker konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Lukas Helmel traf in Spielminute 40 zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne traf in Minute 68. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel traf in der 88. Spielminute ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erzielen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Elze, Moukadamou, Aaraj, Thapa, Abdiwahaab, Alkhalaf, Fasou, Richter

Union 1861 Schönebeck: – Schulze, Staufenbiel, Helmel, Meinecke, Wölfer, Tromski, Boese, Böhm, Schöne, Lohre

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36