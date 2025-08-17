Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg am Sonntag den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Oliver Holländer hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

JSG Preussen Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Michalek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (75.). In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Stodolka (23. Haloum), Kopke, Kittler, Tuchen, Steer, Göricke (30. Ritter), Klatt, Wolf, Filluhn, Nolte

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Chwoika, Schütz, Lang, Thürnagel, Ahmed (54. Michalek), Krühne-Ploetz, Diener (61. Abou Rawash), Kreuter (74. Ellebrecht), Berisha, Truong (61. Mohammed)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40