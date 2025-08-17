Ein 5:5 (2:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:5 (2:2).

Lukas Helmel (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

30. Minute Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Helmel versenkte den Ball in der 40. Minute ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Berliner aber nicht unterkriegen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). So einfach ließen sich die Schönebecker aber nicht unterkriegen. Tristan Schöne traf in der 68. Minute. Gleichstand. Die Berliner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel traf in Spielminute 88 ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Philipp Maurice Schulze den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Schönebecker Team errang (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Moukadamou, Abdiwahaab, Aaraj, Zen Al Abeden, Alkhalaf, Fasou, Thapa, Elze, Richter

Union 1861 Schönebeck: – Lohre, Helmel, Schöne, Staufenbiel, Wölfer, Boese, Meinecke, Schulze, Böhm, Tromski

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36