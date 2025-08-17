Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 5:5 (2:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Schönebecker konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

1:1 für Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 30. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Schönebecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Lukas Helmel versenkte den Ball in der 40. Spielminute ein weiteres Mal. Es wollte den Schönebeckern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). So leicht ließen sich die Schönebecker nicht abhängen. Tristan Schöne traf in Minute 68. Gleichstand. Die Berliner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel versenkte den Ball in der 88. Spielminute ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj, Thapa, Alkhalaf, Fasou, Moukadamou, Zen Al Abeden, Elze, Richter, Abdiwahaab

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Staufenbiel, Meinecke, Wölfer, Schöne, Böhm, Schulze, Lohre, Tromski, Helmel

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36