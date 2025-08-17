Der SV Merseburg 99 erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Döllnitz durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Hendryk Kersten mit einem Strafstoß für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Merseburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SV Merseburg 99 – 74. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Merseburger gesichert. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Ahmad (63. Idrizovic), Alhussein Alramadan, Geisler, Pietrzak, Daoud (76. Hoffmann), Kersten (76. Meyer), Herashchenko, Rabe (72. Reci), Bohm (72. Alsaleh)

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Voigt (63. Mehlhose), Querfeld, Ofiara, Lizon, Trisch, Harmatha, Schumacher (80. Mauder), Seifert, Eckert

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37