Klar unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das Match zwischen Nietleben und Dölau ist mit einer deutlichen 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach 18 Minuten schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Spieler Nummer 9 der Torschütze.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hinkt 0:2 hinterher – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Darnell Zeug kam rein für Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (69.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß (64. Zeug), Wendt (82. Alali), Rosenheinrich (26. Kappen), Neutag (10. Möhwald), Schröder, Seidel, Silber, Scharschuh, Ruppe (82. Forisch), Müller

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (28. Klein), Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn, Junghardt, Henze (46. Riedel), Nietschmann (46. Khalel)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35