Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Döllnitz durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde das zweite Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Minute 74: SV Merseburg 99 liegt mit 2:0 vorne

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Alsaleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (82.). Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Pietrzak, Ahmad (63. Idrizovic), Rabe (72. Reci), Ryll, Geisler, Kersten (76. Meyer), Herashchenko, Alhussein Alramadan, Bohm (72. Alsaleh), Daoud (76. Hoffmann)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Schumacher (80. Mauder), Ofiara, Bültermann, Lizon, Harmatha, Querfeld, Seifert, Voigt (63. Mehlhose), Eckert

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37