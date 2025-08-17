Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat das Team von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

Minute 38: SV Mertendorf liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Mertendorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Weibezahl (90. Heidler), Roßner, Kuballa (66. Schmidt), Schumann (46. Bakhet), Mehlig, Kusch, Jurke, Burkhardt (66. Stolze), Seyfarth

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Staude (86. Laufer), Nadolny, Nadolny, Tober, Putzer, Lehmann (46. Burau), Meyer, Weiß, Neidhold

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35