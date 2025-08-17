Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) im Spiel gegen den Sportring Mücheln (Flex) letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

1:1. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in der 14. Spielminute noch einmal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner traf in der 81. Spielminute noch einmal. Brenzlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:7 aus. Richter traf in der 87. Spielminute noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Richter den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ahmetxhekaj, Ehsas, Abdullah, Ramo, Alhammoud (35. Alabud), Tobor, Deckner, Shoshaj, Rashiti, Ghriwati

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Heine (46. Ehret), Senderak, Büttner, Jaskula, Hellfayer, Kitze, Kunze, Richter, Keiling (75. Bruckauf), Putzer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20