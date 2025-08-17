Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Duell mit der TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Emir Redzhebov (26.) erzielt wurde.

SV Großgräfendorf liegt 0:2 zurück – 26. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Konstantin Goldschmidt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Lauchstädter zu erlangen (73.). Der SV Großgräfendorf rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Goldschmidt, Tietze (31. Zänker), Ernst, Werner, Meyer, Hofmann, Bunzel (31. Weniger), Henze, Geier (31. Wolf), Nehrkorn (42. Marggraf)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Ouedraogo (36. Reso), Ölmez, Knabe (68. Schulze), Moussa Diop, Hajrizaj, Löbel, Redzhebov, Abo Zamr, Schulze

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40