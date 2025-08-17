Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:1 (2:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. Gleich neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

1. FC Zeitz führt nach 36 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur drei Spielminuten darauf konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger. Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Medovkin (58. Pfützner), Schubert (46. Flesch), Rothe, Thäle, Michel, Reiche, Felgenträger (69. Ivanovski), Eckardt (46. Müller), Rolke, Kämpfe

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Petersen (34. Pydde), Gontscharow (85. Richter), Rößler, Ostermann, Heil, Konietzka (79. Sittner), Linke, Keil, Panser, Vorwerk

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33