Kantersieg für die Saale Bulls bei Schlusslicht Krefelder EV

Auch Sergej Stas traf für die Saale Bulls beim Sieg in Krefeld.

Halle (Saale)/Krefeld/MZ - Zweiter Sieg in Folge für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga: Am Freitag siegte der amtierende Meister der Nord-Staffel beim Schlusslicht Krefelder EV souverän mit 7:0.

Schon nach dem ersten Drittel hatte sich Halle eine klare 3:0-Führung erspielt. In den Folgedritteln legte der Favorit jeweils noch zwei Treffer nach.

Niklas Hildebrand, Sergej Stas, Dennis Schütt, Denis Gulda, Lukas Valasek und zwei Mal Matias Varttinen trafen für die Bulls, Goalie Timo Herden hielt seinen Kasten zudem sauber.

Am Sonntag geht es für die Bulls weiter mit dem Heimspiel gegen die Moskitos Essen (18.15 Uhr im Sparkassen-Eisdom).