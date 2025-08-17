Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 10:0 (2:0) fegte das Team des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. Zehnmal hat der SV Mertendorf am Sonntag gegen die Gegner aus Lützen eingenetzt. 10:0 (2:0) für die Mertendorfer.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

SV Mertendorf führt in Minute 38 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt (66. Stolze), Schumann (46. Bakhet), Schade, Seyfarth, Kusch, Kuballa (66. Schmidt), Roßner, Weibezahl (90. Heidler), Jurke, Mehlig

TSV Eintracht Lützen: Bui – Meyer, Staude (86. Laufer), Putzer, Tober, Weiß, Lehmann (46. Burau), Hristov, Nadolny, Neidhold, Nadolny

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35